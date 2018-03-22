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Аппарат омбудсмена сообщил о недовольстве жителей завозом мусора в «Ядрово»
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Аппарат омбудсмена сообщил о недовольстве жителей завозом мусора в «Ядрово» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с ситуацией на полигоне «Ядрово» встретилась с представителем инициативной группы, которая рассказали ей о возмущении местных жителей тем, что на полигон продолжают свозить мусор, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.
Как ранее заявил зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков, завоз мусора на действующее тело полигона «Ядрово» будет прекращен 24 марта, к этому же дню будут завершены работы по подготовке новой карты полигона, которая будет соответствовать всем требованиям природоохранного законодательства.
"Татьяна Николаевна (Москалькова) сегодня на личном приеме встречалась с представителем инициативной группы, которая рассказала ей, что люди возмущены страшно, что на полигон продолжают прибывать машины. Как она (представитель рабочей группы) сказала, порядка 250 машин с мусором прибыло", — заявили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее Москалькова направила обращения в связи с данной ситуацией в Минздрав, прокуратуру и ГУВД области, а также взяла ситуацию на личный контроль. Омбудсмен призвала провести независимую экспертизу экологической обстановки на Ядрово.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска. Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном «Ядрово».
Ранее в четверг начальник полигона «Ядрово» Иван Кудельский сообщил, что в настоящее время ведется подготовка купола из утрамбованного мусора на старом теле полигона для начала работ по дегазации. Оператором полигона заключен договор с голландской компанией на проведение работ по дегазации, которая должна начаться с субботы. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов в свою очередь сообщал, что все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану, все мероприятия планируется завершить к 15 июня.
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