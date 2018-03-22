Аппарат омбудсмена сообщил о недовольстве жителей завозом мусора в «Ядрово»

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с ситуацией на полигоне «Ядрово» встретилась с представителем инициативной группы, которая рассказали ей о возмущении местных жителей тем, что на полигон продолжают свозить мусор, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.

Как ранее заявил зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков , завоз мусора на действующее тело полигона «Ядрово» будет прекращен 24 марта, к этому же дню будут завершены работы по подготовке новой карты полигона, которая будет соответствовать всем требованиям природоохранного законодательства.

"Татьяна Николаевна (Москалькова) сегодня на личном приеме встречалась с представителем инициативной группы, которая рассказала ей, что люди возмущены страшно, что на полигон продолжают прибывать машины. Как она (представитель рабочей группы) сказала, порядка 250 машин с мусором прибыло", — заявили РИА Новости в пресс-службе.

прокуратуру и Ранее Москалькова направила обращения в связи с данной ситуацией в Минздрав ГУВД области, а также взяла ситуацию на личный контроль. Омбудсмен призвала провести независимую экспертизу экологической обстановки на Ядрово.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска. Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном «Ядрово».