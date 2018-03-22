Организатора промо-акции признали налоговым агентом

Компания для рекламы проводит промо-акцию. Для ее проведения компания-организатор заключает договор с юрлицом, которое проводит саму акцию, закупает и выдает призы. Таким образом, юрлицо-оператор выступает как лицо, передающее призы победителям.

В п. 1 ст. 226 НК РФ сказано, что выплатившие доходы физлицу организации должны удержать НДФЛ. Ранее чиновники указывали, что налоговым агентом в случае выигрыша в лотерею является лицо, выплатившее выигрыш. В случае, описанном выше, финансисты считают, что налоговым агентом является организатор акции.

В п. 2 ст. 11 НК РФ источником доходов считается компания или физлицо, от которых плательщик получил доход. Ст. 24 НК РФ определяет налоговых агентов как лица, которые должны исчислить и удержать, а позже заплатить подоходный налог. Налоги платятся со всех доходов, которые физлицо получило от агента. Поскольку акция полностью проходила за счет компании-организатора, то именно она считается в данном случае налоговым агентом и должна выполнить все свои обязанности.

Впрочем, чиновники подчеркивают, что в каждом конкретном случае нужно учитывать все особенности ситуации.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»