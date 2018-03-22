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До 2020 года автобренд Geely запланировал перестроить до 90% своей продукции на новые источники энергии
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До 2020 года автобренд Geely запланировал перестроить до 90% своей продукции на новые источники энергии 

Car.ru 57 минут назад
Фото: Car.ru
Не для кого не является секретом экологическая ситуация в промышленном Китае.
Выбросы вредных веществ с выхлопными газами — это очень болезненный вопрос для китайцев и контролируется на государственном уровне.
Поэтому заявление представителя руководства Geely Holding Group Чжэцзян Ли Шуфу о желании автокомпании в ближайшем будущем перестроить до 90% своей продукции на иные виды энергии, выглядит вполне логичным.
Ожидается, что автобренд если и не сделает переворот в данной сфере, то по крайней мере даст существенный толчок остальным на потребность ускориться в поисках решения по созданию экологичных автомобилей.
А пока только голая статистика. По информации за 2017 год, в Китае было произведено 794000 экологичных автомобиля.
За этот же период китайцы приобрели 777000 таких машины. Стоит также отметить, что в данной сфере Китай уже как три года лидирует на мировом авторынке.
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