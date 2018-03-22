Путин обсудил с Силуановым задачи Послания

Глава государства предложил поговорить «по финансовому обеспечению тех основных направлений, о которых мы договаривались при подготовке Послания и при его изложении Федеральному Собранию».

"Владимир Владимирович, вы в Послании поставили целый ряд задач, в том числе в области экономики, в области бюджета, и в настоящее время правительство готовит предложения по реализации поручений, которые были поставлены в Послании", — сообщил Антон Силуанов . «В Послании поставлены задачи и по росту экономики темпами выше, чем мировые, и по увеличению инвестиций, и по улучшению благосостояния наших граждан, в том числе поддержка малообеспеченных граждан и снижение бедности в два раза», — перечислил он.

"В первую очередь, конечно, это меры и бюджетного, и налогового характера. Мы готовим сейчас предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий, и тем самым создав источники для инвестиций. Такие предложения у нас будут обсуждаться в ближайшее время в правительстве", — рассказал министр.

"Кроме того, безусловно, мы в рамках наших налоговых новаций готовим предложения по созданию равных условий ведения бизнеса, с тем чтобы меньше было случаев уклонения от налогов, чтобы больше и лучше была собираемость налогов. И за счет этого — а это большой ресурс — мы также сможем профинансировать те задачи, которые поставлены вами в Послании, — продолжил докладчик. — Мы также готовим предложения по упрощению работы малого бизнеса. Большой пласт задачи — малый бизнес, доля которого в экономике сегодня растет. Мы считаем, что здесь тоже есть резервы за счет более полной собираемости налогов".

"Мы говорим о том, что в целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов", — подчеркнул Силуанов. «Кроме того, готовим предложения по пересмотру и уточнению льгот, преференций на предмет того, как они сработали, — добавил он. — Когда мы их вводили, мы рассчитывали на определенные эффекты. После того как мы проанализируем — сейчас у нас уже есть такие наработки, — мы будем готовы предложить правительству еще раз взглянуть на целесообразность сохранения тех или иных преференций, льгот. Это источник, который тоже пойдет на те решения, которые обозначены в вашем Послании».

"Какие задачи в области бюджета? Конечно, это в первую очередь инфраструктура, поддержка инфраструктурных проектов как источника экономического роста. Безусловно, это и приоритет здравоохранения, образования — все то, что, как говорят, формирует человеческий капитал, — заметил министр. — В этой связи с точки зрения инфраструктуры мы предлагаем увеличивать все больше и больше привлечение частных средств. Здесь готовы поддерживать и с точки зрения гарантийной государственной поддержки. Конечно, будем увеличивать расходы инфраструктурного характера в бюджете".

Говоря про здравоохранение, Силуанов предложил рассмотреть возможности бюджета «за счет перераспределения расходов внутри — и выделив это в качестве приоритетной задачи». «Считаем также, что необходимо больше переориентировать помощь именно нуждающимся, как была поставлена задача в Послании. Потому что сегодня еще сохранились старые, советские во многом, принципы распределения финансовой помощи всем по чуть чуть, — констатировал он. — Мы считаем, что необходимо сконцентрировать ее исключительно нуждающимся, с тем чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали увеличение добавки в своем содержании».

"Большая работа у нас с точки зрения настройки и межбюджетных отношений, наших финансовых взаимоотношений с регионами, потому что за счет региональных, местных бюджетов во многом тоже будут исполняться те поручения, которые вы дали в Послании, — также сказал Силуанов. — Здесь и вопросы образования, и вопросы здравоохранения, и поэтому мы сейчас считаем необходимым создать условия для того, чтобы региональные бюджеты были заинтересованы в первую очередь в зарабатывании собственных средств и также сделали структурные изменения своих расходов на приоритеты в тех ключевых отраслях, которые обозначены в вашем Послании".

"В ближайшее время мы сможем представить вам наши предложения, и мы надеемся тоже на то, что большинство решений для реализации тех задач, которые поставлены в Послании, мы сможем отработать вместе с нашими парламентариями в весеннюю сессию", — заключил докладчик.