Французская полиция применила слезоточивый газ против школьников

Во Франции полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих школьников. Старшеклассники выступили против реформы системы образования и забросали стражей порядка файерами и камнями.

Сообщается, что задержаны несколько человек. Всего же на улицы городов Пятой республики вышли порядка 400 тысяч демонстрантов, недовольных социальными и экономическими реформами правительства.