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Французская полиция применила слезоточивый газ против школьников
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Французская полиция применила слезоточивый газ против школьников 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Во Франции полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих школьников. Старшеклассники выступили против реформы системы образования и забросали стражей порядка файерами и камнями.
Сообщается, что задержаны несколько человек. Всего же на улицы городов Пятой республики вышли порядка 400 тысяч демонстрантов, недовольных социальными и экономическими реформами правительства.
В их числе и сотрудники авиакомпании Air France, которая отменила несколько рейсов. Диспетчеры и пилоты требуют повышения заработной платы, передает телеканал «Россия 24».
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