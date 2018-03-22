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Состояние пензенской промышленности оценило Минобороны РФ
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Состояние пензенской промышленности оценило Минобороны РФ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе визита в правительстве области состоялось заседание круглого стола по вопросам регулирования в сфере государственного оборонного заказа и последних изменений законодательства, передает пресс-служба областного правительства. В заседании приняли участие прибывшие в регион директор департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Ольга Осауленко, ее заместитель Светлана Васина, а также представитель фонда развития промышленности Никита Кондаков.
В настоящее время промышленный комплекс региона включает в себя более 200 крупных и средних предприятий, на которых работают свыше 86 тысяч человек. По словам председателя областного правительства, на долю промышленной отрасли приходится 22% валового регионального продукта, а налоговые поступления в бюджеты составляют порядка 50%.
«В настоящее время в регионе наблюдается активное развитие приборостроения, машиностроения, пищевой, целлюлозно-бумажной промышленности, начинает развиваться станкостроение", — уточнил Николай Симонов.
В 2017 году пензенскими предприятиями было отгружено продукции на сумму 210 млрд рублей. Индекс промпроизводства составил 102,6.
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