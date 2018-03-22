Французы устроили Макрону «черный четверг» 

Французы массово протестуют против экономических и социальных реформ, сообщает Le Figaro.
Во многих городах Пятой республики трудящиеся французы объявили забастовку. Так, в протестах принимают участие служащие железных дорог, авиадиспетчеры, учителя и библиотекари. В крупных городах проходят массовые демонстрации. Местные СМИ называют происходящее «черным четвергом».
По информации газеты, забастовка транспортников привела к отмене 30% рейсов из Парижа и в него. Также акции повлияли на движение поездов.
Протестующие противятся реформам экономического и социального секторов, которые, по их мнению, ущемят права трудящихся.
Ранее французские СМИ назвали забастовки «серьезным испытанием» для президента Франции Эмманюэля Макрона и его правительства, так как они проверят способность чиновников решать социальные протесты и осуществлять запланированные реформы.