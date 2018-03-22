«В топку уголь!» Как Южно-Сахалинск отказывается от вредного топлива и переводит предприятия на газ

Мы продолжаем выяснять, в каком городе России дышать можно во все легкие. БигПикча, концерн Shell и Бизнес-школа СКОЛКОВО замахнулись на амбициозный эксперимент под названием «Во все легкие»: три блогера пытаются понять, как отличается воздух в городах, которые используют разное топливо для работы ТЭЦ. Первым городом была Самара , где на предприятиях в качестве топлива используют преимущественно газ. Солнечная погода и отсутствие угольных ТЭЦ сделали свое дело: нашей команде город показался свежим, чистым и во всех смыслах солнечным.

Сразу после Самары фотохудожник Петр Ловыгин, путешественник Сергей Анашкевич и lifestyle-блогер Сергей Сухов отправились в Южно-Сахалинск . В нашем материале личные впечатления ребят — они оценивали города как простые граждане — визуально. Через несколько дней мы опишем результаты лабораторных исследований снега и воздуха, которые специально проводили в рамках проекта в каждом городе.

Подробнее о проекте

По результатам исследований 2012 года, Южно-Сахалинск занимал 91-е место среди всех городов России по количеству выбросов в атмосферу. Тогда, по данным Минприроды Сахалинской области, в воздух выбрасывалось около 30 тонн вредных веществ. Но около 60% попадали в воздух из выхлопных труб автотранспорта. Плавный переход на газовое топливо начался в 2012 году и продолжается до сих пор. Смена угля на газ дала ощутимый результат — количество выбросов вредных веществ к 2016 году снизилось на 33%.

Первым делом отправились к Южно-Сахалинской ТЭЦ. В 2013 году основные котлы на станции газифицировали, но здесь по-прежнему сжигают некоторое количество угля.

Сергей Анашкевич, фотограф и путешественник:

«Особой разницы с Самарой я не заметил. Может, оттого что и на Сахалине погода не подкачала! На первый взгляд снег был одинаково белым в обоих городах, адски грязного не было нигде, кроме Корсакова. Но этот городок вообще отдельная история. А если говорить про снег, то я искренне уверен, что его чистота зависит не столько от ТЭЦ, сколько, не знаю, от обстоятельств, что ли. Свежий, только что выпавший снег всегда будет белоснежным, а подтаявший начинает буреть».

Сергей Сухов, lifestyle-блогер:

«Вместе с нами на эту же ТЭЦ приехала лаборатория. Передвижной исследовательский комплекс мы берем с собой на каждую точку маршрута: лаборанты делают замеры воздуха, чтобы наши визуальные впечатления подтвердить или опровергнуть результатами исследований. Мы даже смогли принять участие в процессе: помогали фиксировать трубку, которая захватывала воздух. Было немного волнительно, потому что со стороны весь процесс выглядел страшно научно».

Второй точкой в Южно-Сахалинске стала мини-ТЭЦ «Сфера», полностью работающая на газовом топливе. Котельные с приставкой «мини» появляются там, где сложно и дорого прокладывать теплосети. От таких источников тепловая и электроэнергия попадает к потребителям напрямую, а значит, «доставка» обходится в несколько раз дешевле. Мини-ТЭЦ, как правило, устанавливают за городом, в районах с частными домами.

К «Сфере» вместе с блогерами также отправились сотрудники лаборатории. Около каждого объекта замеры воздуха проводились двумя способами: аспирационным методом и отбором проб в сосуды. Про аспирационный метод как раз говорил Сергей Сухов: воздух протягивали через специальные вещества, которые поглощали из него вредные элементы.

В конце однодневного путешествия заехали в город Корсаков в сорока минутах езды от Южно-Сахалинска. Там много мелких котельных, каждая из которых работает на угольном топливе. Вот где была сильно заметна разница между газовым и угольным снабжением.

Сергей Анашкевич, фотограф и путешественник:

«Когда подъезжали к Корсакову, увидели черноту вокруг и поняли, что не зря отправились сюда брать замеры. Мне кажется, он будет лидером по загрязнению. Визуально окрестности города выглядели хуже, чем районы вокруг предыдущих ТЭЦ».

Сергей Сухов, lifestyle-блогер:

«Корсаков выглядел намного печальнее, чем две предыдущие точки. Все оттого, что там очень много маленьких котельных: они чадят, в них сжигается много угля, а трубы расположены довольно низко. На чистоту воздуха это тоже влияет: дышится там тяжелее. По крайней мере я это заметил».

Южно-Сахалинск уже несколько лет успешно перестраивает работу своих предприятий, переводя их на газовое топливо. Возможно, именно поэтому команда наших блогеров не заметила особой разницы между городом на Сахалине и Самарой.

Сергей Анашкевич, фотограф и путешественник:

«Я бы согласился поработать месяц на Сахалине. Мне интересен сам остров, а чтобы по нему покататься, хорошо бы жить в ближайшем городе. Вот Южно-Сахалинск отлично подходит на роль временного убежища».

Впереди ждет Омск — город, в котором угольная энергетика остается главным источником загрязнения окружающей среды. Посмотрим, какие впечатления привезут наши ребята оттуда.

В проекте «Во все легкие» мы затрагиваем очень важную экологическую проблему — как отличается воздух в «газовых» и «угольных» городах. Помогите своим друзьям узнать больше о месте, где они живут, и о воздухе, которым дышат, и выиграйте стильный и полезный мерч от Ferrari . С 20 по 30 марта подпишитесь на группу Shell в Facebook и затегируйте в комментариях двух своих друзей. С помощью генератора случайных чисел мы выберем 20 комментариев, авторы которых вместе с отмеченными друзьями получат от нас набор эксклюзивной сувенирной продукции, созданной совместно с легендарным итальянским брендом Ferrari.

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