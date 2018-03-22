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Около 37 тыс. уличных светильников планируется установить и модернизировать в Подмосковье до конца года
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Около 37 тыс. уличных светильников планируется установить и модернизировать в Подмосковье до конца года 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Около 37 тыс. уличных светильников планируется установить и модернизировать в Московской области в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
«При формировании адресных списков установки новых фонарей учитывались, в первую очередь, обращения жителей. Из 37 тыс. новых точек освещения порядка 10 тыс. фонарей планируется установить и модернизировать во дворах, еще около 27 тыс. — на улицах населенных пунктов и вдоль автодорог», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.
Как подчеркнули в пресс-службе, активная работа по модернизации систем наружного освещения ведется в Московской области с 2013 г. За это время построено и модернизировано свыше 137 тыс. точек наружного освещения, проложено порядка 1 тыс. км линий освещения на улицах населенных пунктов и вдоль автодорог.
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