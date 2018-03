«Похищение. Кавказский стиль» и другие названия советских фильмов на Западе

Наши переводчики часто грешат вольными переводами названий западных фильмов. Но порой американские коллеги отвечают им тем же.

Кавказская пленница — Kidnapping, Caucasian Style

Фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» с легкой руки переводчика вышла в прокат с названием «Похищение. Кавказский стиль». Новое название придало легкой и яркой комедии оттенок мрачного боевика.

Иваново детство — My Name is Ivan

Картина Андрея Тарковского «Иваново детство» о тяжелой жизни ребенка во время Великой Отечественной войны собрала больше 15 наград по всему миру. В США название фильма перевели «My name is Ivan».

Они сражались за Родину — They Fought for Their Country

Военная драма «Они сражались за Родину», снятая в 1976 году, рассказывает об одном из самых напряженных периодов Великой Отечественной войны — Сталинградской битве. Фильм о том, как люди боролись и умирали за свободу своей Родины, в США перевели как «Они сражались за свою страну».

Табор уходит в небо — Queen of the Gypsies

Фильм «Табор уходит в небо» — это история отчаянной любви цыгана Лойко и гордой красавицы Рады. Танцы и песни, которые создают неповторимую атмосферу фильма, затягивают и действительно ведут за собой. В англоязычном прокате фильм вышел под названием «Королева цыган», что не соответствует ни оригинальному названию, ни смыслу произведения.

Берегись автомобиля — Uncommon Thief

Что бы сказал Эльдар Рязанов , если узнал, что его знаменитый фильм «Берегись автомобиля» в Америке будет идти в кинотеатрах как «Uncommon Thief» («Необычный вор»)? Впрочем, у этого фильма существуют еще два названия: «Watch out for the Automobile» и «Beware of the Car».

Морозко — Jack Frost

Сказка «Морозко» получила неоднозначные оценки в американском прокате. Многих напугали ходячие деревья и человек с головой медведя. Возможно, поэтому они постарались понятно перевести хотя бы название сказки. В английской и американской мифологии Джек Фрост — дух зимы и холода, но в отличие от Морозко, который стойко ассоциируется с Дедом Морозом, Фрост больше походит на языческого бога Карачуна и далеко не всегда бывает добряком.

Осторожно, бабушка! — Be carefull, Grandma!

Легкая комедия с Фаиной Раневской в одной из главных ролей в Америке получила название «Be Careful, Grandma!». И вроде все гладко, пока не ознакомишься с сюжетом фильма. Дело в том, что в английском языке слово «careful» означает осторожное и бережное отношение к кому-то или чему-то. В отношении героини Фаины Раневской было бы куда уместнее употребить слово «Warning», как предостережение об опасности.

Служебный роман — Office romance

«Office romance» — крайне неудачный, хотя, по сути, дословный перевод названия фильма Эльдара Рязанова. В английском языке слово «romance» обозначает и роман, и романс, и романтический, поскольку слово «roman», привычное для русского человека, значит римлянин. Но хуже всего, что из-за слова «office» название теряет свою глубину и из романтической драмы фильм превращается в офисную интрижку.

Приключения Незнайки и его друзей — The Adventures of Dunno and his Friends

Порой из-за стремления переводчика сохранить смысл фильма и игру слов меняется не только название произведения, но и имена героев. Именно это случилось с Незнайкой и его друзьями. В переводе он стал зваться Dunno от английского don’t know. Переименовали не только его, но и всех коротышек из Цветочного города. Знайка стал Donno, доктор Пилюлькин превратился в Dr. Pillman, а Кнопочка — в Pee-Wee.

Иван Васильевич меняет профессию — Ivan Vasilievich: Back to the Future

Американские переводчики решили, что комедии Леонида Гайдая не хватает претенциозности. Если «Иван Васильевич меняет профессию» — это сатирическая комедия с элементами фантастики, то «Иван Васильевич: назад в будущее» претендует на звание кассового фантастического фильма. Одна беда, скромный инженер Александр Тимофеев — далеко не Эмметт Браун по прозвищу Док из фильма 1985 года.

Конек-горбунок — The Humpbacked Horse

Русская сказка о приключениях Иванушки-дурачка и конька-горбунка в английском переводе пострадала дважды. Один раз произведение перевели как «The Humpbacked Horse» («горбатая лошадь»), а второй — как «волшебный пони» («The Magic Pony»).