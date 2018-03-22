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Какой вид резерва на ремонт не восстанавливается
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Какой вид резерва на ремонт не восстанавливается 

Время бухгалтера 1 час назад
Все юрлица вправе резервировать средства на ремонт ОС.
Цель этого мероприятия — возможность равномерно списать затраты.
Темой письма стали особенности списания названных затрат по двум видам резервов:
на обычный ремонт ОС; на сложный вид капремонта ОС.
Финансисты напомнили, что учет по этим видам резервов ведется раздельно.
Дело в том, что при закрытии налогового периода процедура инвентаризации резервов будет осуществляться по-разному.
Если речь идет о резерве на обычный ремонт ОС, то при закрытии периода сравниваются реальные ремонтные траты с суммой резерва.
Не покрытое резервом превышение фактических расходов отражается в прочих расходах.
При обратной ситуации — фактические расходы учитываются во внереализационных доходах.
Совсем другая история с резервом на сложный вид капремонта ОС.
Нерастраченная часть указанного резерва не восстанавливается.
ПИСЬМО Минфина РФ от 07.03.2018 № 03-03-06/1/14637
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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