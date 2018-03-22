Какой вид резерва на ремонт не восстанавливается

Все юрлица вправе резервировать средства на ремонт ОС.

Цель этого мероприятия — возможность равномерно списать затраты.

Темой письма стали особенности списания названных затрат по двум видам резервов:

на обычный ремонт ОС; на сложный вид капремонта ОС.

Финансисты напомнили, что учет по этим видам резервов ведется раздельно.

Дело в том, что при закрытии налогового периода процедура инвентаризации резервов будет осуществляться по-разному.

Если речь идет о резерве на обычный ремонт ОС, то при закрытии периода сравниваются реальные ремонтные траты с суммой резерва.

Не покрытое резервом превышение фактических расходов отражается в прочих расходах.

При обратной ситуации — фактические расходы учитываются во внереализационных доходах.

Совсем другая история с резервом на сложный вид капремонта ОС.

Нерастраченная часть указанного резерва не восстанавливается.

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