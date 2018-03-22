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Весной на территории Дмитровского района появится более 700 молодых кустов
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Весной на территории Дмитровского района появится более 700 молодых кустов 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
На ежемесячной встрече главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко с населением, которая состоялась 21 марта, обсудили подготовку к выполнению работ по приведению в порядок территории района весной. Как сообщил замдиректора ГБУ «Жилищник Дмитровского района» Игорь Мелешко, весной планируется высадка 34 деревьев и 759 кустарников взамен пострадавших от зимней непогоды.
— К месячнику благоустройства, который состоится в апреле, нами было закуплено 300 килограммов семян различных растений, 700 кубометров грунта и более 1,5 тонн краски для ограждений и малых архитектурных форм, — рассказал Мелешко.
На встрече с главой управы также было заявлено, что особое внимание во время месячника благоустройства уделят очистке газонов от грязи, восстановлению асфальта и ремонту малых архитектурных форм. Кроме того, планируется провести два субботника — 14 и 21 апреля. (мю)
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