Почти 800 деревьев и кустарников планируется высадить в Дмитровском районе столицы весной

Об этом сообщает пресс-служба управы округа со ссылкой на замдиректора ГБУ «Жилищник Дмитровского района» Игоря Мелешко.

«Весной планируется высадка 34 деревьев и 759 кустарников взамен пострадавших от зимней непогоды», — сказал И. Мелешко.

Он также рассказал, что к месячнику благоустройства, который состоится в апреле, было закуплено 300 кг семян различных растений, 700 кубометров грунта и более 1,5 тонн краски для ограждений и малых архитектурных форм. Во время месячника благоустройства особое внимание уделят очистке газонов от грязи, восстановлению асфальта и ремонту малых архитектурных форм. Кроме того, планируется провести два субботника — 14 и 21 апреля.