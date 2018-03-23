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Почти 800 деревьев и кустарников планируется высадить в Дмитровском районе столицы весной
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Почти 800 деревьев и кустарников планируется высадить в Дмитровском районе столицы весной 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Об этом сообщает пресс-служба управы округа со ссылкой на замдиректора ГБУ «Жилищник Дмитровского района» Игоря Мелешко.
«Весной планируется высадка 34 деревьев и 759 кустарников взамен пострадавших от зимней непогоды», — сказал И. Мелешко.
Он также рассказал, что к месячнику благоустройства, который состоится в апреле, было закуплено 300 кг семян различных растений, 700 кубометров грунта и более 1,5 тонн краски для ограждений и малых архитектурных форм. Во время месячника благоустройства особое внимание уделят очистке газонов от грязи, восстановлению асфальта и ремонту малых архитектурных форм. Кроме того, планируется провести два субботника — 14 и 21 апреля.
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