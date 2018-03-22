К 2025 году половина человечества столкнется с недостатком воды

Не менее половины землян к 2025 году так или иначе столкнутся с проблемами доступа к воде или ее качества, заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда на международном конгрессе «Всемирный день водных ресурсов» в Москве ,.

«Мы посчитали, что к 2025 году половина населения планеты будет жить в регионах, в которых так или иначе будут проблемы с водой», — цитирует представителя ВОЗ ТАСС

Как отметил Жоао Бреда, это связано с изменением климата, урбанизацией и другими явлениями.

«Нам необходимо что-то делать с этой проблемой. С экономической точки зрения вода может быть очень интересна… это действительно может помочь развитию страны, развитию потенциала», — добавил Бреда.

Также он заявил о необходимости принятия мер защиты водных ресурсов и их сохранения для будущих поколений.

Директор Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии (НМИЦ РК) Минздрава России , председатель конгресса Наталья Старцева , говоря о ситуации с водными ресурсами в стране, отметила, что в настоящее время одним из приоритетов является сохранение традиций современной курортологии, бережное отношение, защита и охрана водных ресурсов.

По ее словам «на отечественной и международной арене существует запрос на создание альтернативных независимых площадок для трансляции специализированного блока знаний о воде как об уникальном богатстве, которое мы используем не только в хозяйственно— бытовых и технических целях, но и в качестве природных лечебных факторов».

Глава НМИЦ РК отметила, что «по разнообразию разведанных месторождений минеральных вод, имеющих бальнеологическое значение, Россия опережает все страны миры».

«Сегодня на территории России разведано около 2,5 тыс. месторождений минеральных вод, из них более 500 месторождений эксплуатируются», — добавила Наталья Старцева.

Как заявил члена комитета Госдумы по природным ресурсам Александр Ищенко , одной из главных проблем водопользования является «нерациональное и неэффективное использование водных ресурсов с высоким расходом воды в промышленности, агропромышленном комплексе и ЖКХ».

По его словам, в настоящее время в нижней палате российского парламента ведется работа над поправками к закону о недрах, которые позволят заново выстроить систему изучения и извлечения подземных вод.