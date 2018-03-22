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Костромской подросток похитил гироскутер в ТЦ «РИО»
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Костромской подросток похитил гироскутер в ТЦ «РИО» 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской подросток подозревается в мошенничестве, узнал KOSTROMA.TODAY. Полицейские считают, что он похитил гироскутер в одном из торговых центров Заволжья.
По нашей информации, речь идет о ТЦ «РИО».
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД, 11 марта 17-летний подросток взял в прокат гироскутер. В залог он оставил 500 рублей и ушел. Как выяснилось, молодой человек отправился не кататься по торговому центру, а ушел домой с гироскутером под мышкой.
Дома он выложил фото похищенного транспортного средства в интернет, чтобы поскорее продать. Цену он указал весьма скромную — 1 тысячу рублей. Покупатель нашелся быстро.
Полицейские также быстро нашли и продавца. Предпринимательница, у которой он взял гироскутер на прокат, написала на него заявление.
Подросток признался, что пошел на похищение ради обогащения.
Против молодого человека возбудили уголовное дело.
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