Костромской подросток похитил гироскутер в ТЦ «РИО»

Костромской подросток подозревается в мошенничестве, узнал KOSTROMA.TODAY. Полицейские считают, что он похитил гироскутер в одном из торговых центров Заволжья

По нашей информации, речь идет о ТЦ «РИО».

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД , 11 марта 17-летний подросток взял в прокат гироскутер. В залог он оставил 500 рублей и ушел. Как выяснилось, молодой человек отправился не кататься по торговому центру, а ушел домой с гироскутером под мышкой.

Дома он выложил фото похищенного транспортного средства в интернет, чтобы поскорее продать. Цену он указал весьма скромную — 1 тысячу рублей. Покупатель нашелся быстро.

Полицейские также быстро нашли и продавца. Предпринимательница, у которой он взял гироскутер на прокат, написала на него заявление.

Подросток признался, что пошел на похищение ради обогащения.

Против молодого человека возбудили уголовное дело.