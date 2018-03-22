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Налоговики рассказали, как правильно задекларировать предполагаемый доход
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Налоговики рассказали, как правильно задекларировать предполагаемый доход 

Время бухгалтера 1 час назад
ФНС рассказала о тонкостях заполнения формы 4-НДФЛ.
Налоговики напомнили, что в соответствии с НК РФ, нотариусы и адвокаты, ведущие частную практику, а также ИП при получении доходов в рамках отчетного периода должны сообщить о них в инспекцию по прошествии не более месяца и пяти дней с момента появления таких доходов. Сумму отчета определяет налогоплательщик, а формат и порядок представления декларации о предполагаемых доходах (4-НДФЛ) утверждены приказом ФНС РФ от 27.12.2010 № ММВ-7-3/768@.
В 4-НДФЛ, кроме прочего, нужно заполнить код муниципального образования (ОКТМО) в соответствии с Общероссийским классификатором ОК 033-2013. Форма отчета отводит под этот реквизит 11 знаков. Специалисты ведомства сообщают, если код ОКТМО имеет меньшее количество символов, места, оставшиеся свободными справа от значения, следует заполнить прочерками, в виде, например «12445698—». Декларация, заполненная с учетом этой рекомендации, будет считаться соответствующей приказу ФНС РФ от 27.12.2010 № ММВ-7-3/768@.
ПИСЬМО ФНС РФ от 20.03.2018 № ГД-3-11/1720@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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