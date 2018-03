NIST выпустил второй том рекомендаций по обеспечению киберустойчивости

В качестве одного из шагов, которые помогут США справиться с возрастающими рисками в киберпространстве, Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) опубликовал документ «NIST Special Publication 800-160 Volume 2, Systems Security Engineering: Cyber Resiliency Considerations for the Engineering of Trustworthy Secure Systems» («Обсуждение вопросов киберустойчивости для разработки надежных безопасных систем»).

В этом документе содержатся рекомендации, которые помогут организациям справиться с APT-угрозами (advanced persistent threat, развитая устойчивая угроза, целевая атака). На данный момент APT представляют серьезную проблему для организаций, так как могут подорвать критически важные аспекты деятельности.

Этот документ представляет собой продолжение ранее выпущенного «NIST Special Publication 800-160 Volume 1, Systems Security Engineering: Considerations for a Multidisciplinary Approach in the Engineering of Trustworthy Secure Systems», который на данный момент является главным руководством по обеспечению безопасности.

Во второй части рассматриваются действия, необходимые для разработки систем, способных защитить себя и сохранить работоспособность, также рассматриваются составляющие компоненты и сервисы, зависящие от этих систем.

Публикацию можно рассматривать как справочник по организации киберустойчивости, которая подразумевает способностью предвидеть, выдерживать, восстанавливаться и адаптироваться к неблагоприятным условиям и кибератакам.

Организациям будет крайне полезно ознакомиться с этим документом.

