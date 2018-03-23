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NIST опубликовал 2 часть руководства по кибербезопасности
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NIST опубликовал 2 часть руководства по кибербезопасности 

SecurityLab.ru 1 час назад
Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) опубликовал вторую часть руководства по кибербезопасности для предприятий и организаций NIST Special Publication 800-160 Volume 2, Systems Security Engineering: Cyber Resiliency Considerations for the Engineering of Trustworthy Secure Systems.
Документ содержит перечень рекомендаций по противостоянию различным типам киберугроз.
«Данная публикация посвящена организации киберустойчивости, которая тесно связана с безопасностью и отказоустойчивостью. Киберустойчивость — это способность предвидеть, выдержать, восстановиться и адаптироваться к неблагоприятным условиям, атакам или компрометации систем, которые используют или активируют различные компоненты независимо от их источника», — следует из руководства.
Помимо этого, во второй части руководства рассматриваются действия по разработке систем, способных противостоять кибератакам и при этом сохранять работоспособность.
Напомним, ранее была представлена новая версия руководства по кибербезопасности CIS Controls Version 7, включающая в себя 20 рекомендаций по защите информационных технологий.
Национальный институт стандартов и технологий США (The National Institute of Standards and Technology, NIST) — подразделение Управления по технологиям, одного из агентств Министерства торговли США. Основной задачей института является продвижение инновационной и индустриальной конкурентоспособности США путем развития наук об измерениях, стандартизации и технологий с целью повышения экономической безопасности и улучшения качества жизни.
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