Enel ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию Rubi мощностью 180 МВт в Перу

Компания Enel Green Power Peru (EGPP, дочерняя компания итальянской Enel) ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию Rubi мощностью 180 МВт в Перу , говорится в сообщении Enel.

Электростанция стала самым крупным объектом солнечной генерации в Перу и первой солнечной электростанцией Enel в стране, отмечает компания.

Enel инвестировала в проект порядка $170 млн Финансирование солнечной электростанции, расположенной в городе Мокегуа , перуанской провинции Марискаль-Ньето, будет осуществляться за счет собственных средств Enel и частично Европейским инвестиционным банком.

После полного ввода в эксплуатацию Rubi сможет вырабатывать порядка 440 ГВт⋅ч в год.

После завершения двух других проектов, ветропарка Wayra (132 МВт) и гидроэлектростанция Ayanunga (20 МВт), право на реализацию которых компания также получила наряду с Rubi, EGPP станет главным игроком на рынке возобновляемых источников энергии Перу и единственной компанией в стране, которая управляет объектами генерации, использующими три технологии возобновляемых источников энергии.

Группа Enel представлена в Перу через Enel Green Power Peru, а также через генерирующие компании Enel Generacion Peru и Enel Generacion Piura, совокупная установленная мощность которых составляет около 2 ГВт. Enel также присутствует в электрораспределительном секторе страны через Enel Distribucion Peru, которая обсуживает 1,4 млн потребителей в регионе Лима

Enel Green Power, глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии группы Enel, занимается развитием и управлением объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 40 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе.