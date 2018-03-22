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Андрей Травников совершил рабочую поездку в Купинский район
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Андрей Травников совершил рабочую поездку в Купинский район 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Андрей Травников совершил рабочую поездку в Купинский районВ ходе рабочей поездки глава Новосибирской области Андрей Травников посетил несколько крупных предприятий района. Он ознакомился с работой рыболовецкого предприятия ООО «Купинский рыбокомбинат», расположенное в селе Яркуль, а также посетил АО «Купинский молочный комбинат» в Купино. Кроме того, врио губернатора во встретился с активами женсовета и Совета ветеранов района, а в Купинском молодежном центре пообщался с молодежным активом, учащимися и добровольцами.
По мнению Андрея Травникова на территории Купинского района реализованы успешные проекты, и этот опыт может заинтересовать руководство других муниципальных районов: «На территории района расположена жемчужина Новосибирской области — озеро Чаны, и здесь очень хорошо развита рыбохозяйственная отрасль. Купинский рыбокомбинат успешно развивается, при этом развивается комплексно, по всей цепочке — от выращивания малька и зарыбления водоёмов до конечной продукции и поставки её, в том числе, на экспорт в страны дальнего зарубежья. Это — большая поддержка сёл, исторически связанных с рыбным промыслом», — подчеркнул глава региона.
Он также отметил, что на высоком уровне налажена переработка молока на Купинском молочном комбинате, с выпуском широкого ассортимента продукции — от сухого молока до кисломолочных продуктов и мороженого.
Подводя итоги рабочей поездки в район, глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на сегодняшний день в Купино есть немало проектов, которые могут стать потенциальными потребителями голубого топлива. При корректировке региональной схемы газификации глава региона подчеркнул необходимость рассмотреть приоритетность в отношении Купинского района. Аналогично при формировании плана расходования дорожного фонда будет рассмотрен вопрос строительства дорог в направлении Татарска и Краснозёрского.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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