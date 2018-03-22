«ЭлектроТранс 2018»: программа для метрополитенов

Выставка «ЭлектроТранс 2018» организуется при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы , Московского и Петербургского метрополитенов. Активное участие в подготовке программы мероприятий принимает Международная Ассоциация «Метро».

Специалисты российских и зарубежных метрополитенов осмотрят экспозицию, посетят семинары и круглые столы, примут участие в технических визитах на объекты транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, 17 мая организуется семинар «Информационные технологии для метрополитенов». Мероприятие рассчитано на руководителей служб информационных технологий, пассажирских сервисов, диспетчеризации и управления движением. В ходе семинаре планируется обсудить инновационные решения в сфере обеспечения безопасности, связи, управления движением, информирования пассажиров.

17 мая также пройдет круглый стол «Новое качество освещения для транспортной инфраструктуры», организуемый Международной Ассоциацией «Метро» при содействии Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС).

В ходе круглого стола планируется обсудить состояние освещения объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, проанализировать рынок предложений, перспективы развития передовых осветительных технологий и светодизайнерских решений.

Тематика:

· Законодательная и нормативная база: специфика транспортной отрасли. Работа ТК150 (метрополитены),

· Вопросы качества. Сертификация, испытания, выбор поставщика систем освещения,

· Энергоэффективные световые технологии на транспорте: улучшение качества световой среды, условий труда. Замена люминесцентного освещения на светодиодное на станциях, переходах и в вестибюлях,

· Грамотный светодизайн для транспортных объектов как необходимый элемент формирования здоровой и позитивной атмосферы в местах скопления людей,

· Экология транспортного освещения: риски для пассажиров и персонала

· Освещение салона подвижного состава,

· Аварийное освещение, информационные указатели.

На круглый стол приглашаются специалисты служб электроснабжения метрополитенов, заинтересованные заказчики из организаций, отвечающих за освещение территорий станций, переходов, вокзалов, автовокзалов, аэропортов.

Кроме того, на выставке пройдут конференции и семинары по актуальным для метрополитенов темам:

· «Энергоэффективный городской электротранспорт ХХI века»,

· «Актуальные вопросы строительства и модернизации рельсовых путей ГЭТ и метрополитенов»,

· «Технологии оплаты проезда на общественном транспорте: тенденции и перспективы»,

· «Вопросы эксплуатации и обслуживания нового поколения подвижного состава. Контракт жизненного цикла».

В рамках последнего мероприятия будет организован технический визит в электродепо «Выхино», в ходе которого специалисты ознакомятся с особенностями эксплуатации электропоезда нового поколения «МОСКВА» по контракту жизненного цикла. Также будет организован технический визит в Учебно-производственный центр Московского метрополитена.

Традиционно оргкомитет выставки «ЭлектроТранс» проводит Конкурс перспективных разработок «Зелёный Свет», на котором оцениваются новые разработки компаний-участников.

На стенде Международной Ассоциации «Метро» участники смогут ознакомиться с последним номером отраслевого журнала «Метро Info International». Также к выставке будет выпущен специальный номер транспортной газеты «Евразия Вести», посвящённый развитию Московского метрополитена.

Посещение экспозиции и мероприятий деловой программы для специалистов отрасли бесплатное. Регистрация и оформление электронных билетов: http://www.electrotrans-expo.ru/ticket.

Контакты организаторов «ЭлектроТранс 2018»:

+7 495 287-4412 info@electrotrans-expo.ru