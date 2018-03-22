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В Западной Сибири ускоряют ледоход
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В Западной Сибири ускоряют ледоход 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В акватории реки Томь в городе Кемерово спасатели ускоряют ледоход: помимо взрывных работ, сотрудники МЧС применяют реагенты для ускорения таяния льда, передаёт ОТР.
На данный момент эксперты сделали более шестидесяти лунок, в которые будет заложена взрывчатая смесь. По данным спасателей, в ходе операции будет использовано не менее 450 килограммов взрывчатки.
Сейчас кромка льда уже разрушена возле Коммунального моста, благодаря чему во время ледохода опорные конструкции сооружения не пострадают.
Из-за суровой зимы в этом году лёд в Кемеровской области имеет более высокую плотность, из-за этого спасатели приступили к операции раньше, чем обычно. Также сотрудники МЧС применяют золу — попадая на лёд, она способствует таянию.
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