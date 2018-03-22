Сыроварню построят в подмосковном Сергиевом Посаде

МОСКВА , 22 мар — РИА Недвижимость. Новая частная сыроварня появится в Сергиево-Посадском районе Подмосковья через два года, на ее строительство частный инвестор планирует потратить 30 миллионов рублей, говорится в сообщении Корпорации развития Московской области.

"В муниципальном индустриальном парке M8 Сергиево-Посадского района появится сыроварня компании «Сыр&Beer». Объем запланированных инвестиций в проект оценивается в 30 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано порядка 30 рабочих мест. Проект планируется реализовать в течение двух лет", — сообщается в пресс-релизе.