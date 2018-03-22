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Сыроварню построят в подмосковном Сергиевом Посаде
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Сыроварню построят в подмосковном Сергиевом Посаде 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Недвижимость. Новая частная сыроварня появится в Сергиево-Посадском районе Подмосковья через два года, на ее строительство частный инвестор планирует потратить 30 миллионов рублей, говорится в сообщении Корпорации развития Московской области.
"В муниципальном индустриальном парке M8 Сергиево-Посадского района появится сыроварня компании «Сыр&Beer». Объем запланированных инвестиций в проект оценивается в 30 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано порядка 30 рабочих мест. Проект планируется реализовать в течение двух лет", — сообщается в пресс-релизе.
В нем уточняется, что инвестиционное соглашение между главой района Михаилом Токаревым и главой компании «Сыр&Beer» Вячеславом Ковтуном уже подписано. Ковтун отметил, что сыроварня будет работать на основе французских и итальянских технологий, что позволит производить высококачественный и востребованный продукт. Предполагается, что сыроварня также станет объектом гастрономического туризма. Посетителям будет открыт доступ к производственным процессам с возможностью дегустации продукции.
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