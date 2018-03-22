Zara договорилась с российскими предприятиями о поставках произведенной в РФ одежды

"На сегодняшний день ряд брендов группы компаний Inditex ведет работу с 11 фабриками, с которыми подписаны договоры экспорта товаров в Испанию, размещены заказы на контрактное производство товаров в России, персонал которых прошел обучение по формату сотрудничества с Inditex", — сказал замминистра.

Он отметил, что в числе компаний группы, заключивших договоры с российскими фабриками, — Inditex S. A. (головная компания Zara), Massimo Dutti, Oysho и Tempe (производство обуви для группы компаний).

Евтухов напомнил, что в марте 2017 года Минпромторг совместно с российским представительством Zara разработали дорожную карту реализации проекта по размещению испанской компанией заказов на производство на российских предприятиях легкой промышленности. «В рамках реализации дорожной карты представители Zara изучили все предложения российских предприятий легкой промышленности и провели встречи с трикотажными, швейными, кожевенно-обувными предприятиями и предприятиями, специализирующимися на производстве сумок и других аксессуаров», — рассказал замглавы Минпромторга.

Фабрики, с которыми были проведены переговоры, получили от Inditex задание на выполнение тестовых образцов. По словам Евтухова, в результате проверки образцы 17 фабрик получили высокую оценку качества. При этом 11 фабрик, с которыми заключены договоры, прошли проверку департамента корпоративной и социальной ответственности Inditex на соответствие социальной и кадровой политики компании, по остальным предприятиям ведется работа.

В 2017 году объем экспорта товаров, произведенных на российских фабриках по заказу Inditex для продажи во всей сети группы, составил почти €1 млн При этом в прошлом году экспортировалась только носочно-чулочная продукцию. «В этом году производимый в России ассортимент значительно расширился, более того, превысив наши ожидания. И сегодня предприятия легкой промышленности РФ отшивают костюмы, брюки, пиджаки, женские, мужские и детские рубашки. По факту, на конец марта текущего года объем экспорта по заказу Inditex составил €2 млн», — сказал Евтухов.

Zara — одна из ведущих торговых сетей группы Inditex, основанной в 1985 году испанским предпринимателем Амансио Ортегой. Помимо Zara, в состав Inditex входят такие бренды, как Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque и другие.