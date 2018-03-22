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Крупные зарубежные производители одежды и обуви размещают заказы на российских предприятиях
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Крупные зарубежные производители одежды и обуви размещают заказы на российских предприятиях 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
В Минпромторге России 21 марта состоялась встреча с представителями группы компаний INDITEX. Среди участников с российской стороны присутствовали статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, а также руководство Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции.
Стороны обсудили проект по размещению заказа продукции компании на российских предприятиях легкой промышленности, разработанный в марте 2017 года совместно с Минпромторгом России.
В ходе реализации дорожной карты представители ZARA (включая команды закупщиков из ZARA, ZARA Home Oysho и Tempe) изучили все предложения российских предприятий легкой промышленности, провели встречи с трикотажными, швейными, кожевенно-обувными предприятиями, и предприятиями специализирующихся на производстве сумок и других аксессуаров.
Фабрики, с которыми были проведены переговоры от компании INDITEX получили задание на выполнение тестовых образцов. По итогам проверки образцы 17 фабрик получили высокую оценку качества.
На сегодняшний день ряд брендов группы компаний INDITEXведут работу с 11 фабриками, с которыми подписаны договоры экспорта товаров в Испанию, размещены заказы на контрактное производство товаров в России, персонал которых прошел обучение по формату сотрудничества с INDITEX, —
рассказал Виктор Евтухов, добавив, что среди компаний группы INDITEX, заключивших договоры с российскими фабриками: Inditex S. A. (головная компания ZARA), Massimo Dutti S. A., Oysho S. A., Tempe S. A. (производство обуви для группы компаний)
По его словам, все предприятия прошли проверку Департамента корпоративной и социальной ответственности INDITEX на соответствие социальной, кадровой политике компании, по остальным ведется работа.
«По итогам 2017 года объем экспорта товаров, произведенных на российских фабриках по заказу группы компаний Inditex для продажи во всей мировой сети магазинов составил почти 1 млн евро. Речь идет о носочно-чулочной продукции. В этом году производимый в России ассортимент значительно расширился, более того, превысив наши ожидания. — отметил Виктор Евтухов. — И сегодня предприятия легкой промышленности Российской Федерации отшивают костюмы, брюки, пиджаки, женские, мужские и детские рубашки. По факту на конец марта текущего года объем экспорта по заказу Inditex составил 2 млн евро».
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