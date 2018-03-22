Новые скамейки и клумбы: в Самаре благоустроят бульвар на Революционной и сквер на Мехзаводе

Чиновники уточнили список зеленых зон, которые жители Самары выбрали для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на выборах президента 18 марта.

— Мы будем фиксировать все результаты — четкость проведения общественного голосования, этапы подготовки документов на торги, сроки проведения торгов, качество проведения работ. Уже в середине мая районные администрации должны заключить договоры с подрядчиками, — сообщил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов в эфире телеканала «Россия-24».

В Самаре, в частности, благоустроят скверы Ветеранов, Нефтяников, «Дубовый колок с прудом» на улице Стара-Загоре. Также проведут ремонт прогулочных зон у памятника Ольге Санфировой, на улице Ташкентской, в поселках Красная Глинка и Мехзавод. Без внимания не останутся сквер на улице Зеленой и бульвар на улице Революционной.

Голосование проходило 18 марта — в день выборов президента РФ. Мы следили за событиями в режиме онлайн. Также жители Самары определили судьбу стены на спуске площади Славы и проголосовали на благоустройство Загородного парка. В этом году чиновники должны заказать проект. Но к работам приступят только в 2019 году.