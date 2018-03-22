Из милиционеров в таксисты. Почему женщины выбирают мужские профессии

«Ой — женщина!» — «Вас это не устраивает?» — «Да — нет… » Такой диалог частенько происходит между псковчикой, водителем такси Юлией Слободян и пассажирами, которые удивляются, садясь е ней в машину.

Руки-за спину!

И хоть Юлия в беседе с журналистом « АиФ » утверждает, что ее профессия не такая уж редкая, лично я всего пару раз ездила на такси, которым женщина управляет. Может, потому что на такси редко езжу…

А до того как сесть в машину с шашечками, Юля 10 лет в милиции оттрубила, дослужившись до начальника службы участковых.

«Просто хотелось женщинам помочь, которые живут с мужьями -тиранами», — рассказывает Юлия, сама испытавшая что такое домашнее насилие. И после развода решила, что путь ей один — в милицию, благо физическая форма позволяла, зря она греблей занималась?

Работа участкового — это вам не графики чертить, тут с трудными семьями встречаться надо. И не просто встречаться, а воспитывать. По-хорошему. Бывало, что и по-плохому. Раз приехала на скандал, а там муж разбушевавшийся — окна разбиты, дети спрятались в соседней комнате, жена ужасе мечется. Юля ему — руки за спину и наручниками к батарее. Дебошир еще и наркоманом оказался. То дело они женщиной до конца довели, то есть до развода.

И вообще домашнее насилие — тема действительно не простая. Ведь почему женщины терпят мужа-тирана? Во-первых, стыдно, зачем свои синяки показывать? А во-вторых, они все равно верят, что благоверный изменится и станет порядочным семьянином. Только Юлия уверена, иллюзии все это, если бьет, то не перестанет. Хотя… был в ее практике случай, что вроде бы наладилось все в одной семье, хотя… это только по словам женщины. Да-да, с некоторыми своими подопечными она до сих пор отношения поддерживает, не то чтобы дружит, но в соцсетях с праздниками поздравляют, интересуются, как жизнь складывается. Среди ее виртуальных друзей и те, которых она сопровождала после их освобождения из мест лишения свободы.

Самое сложное в работе милиционера — работа без праздников и выходных, когда каждый Новый год встречаешь на дежурстве у городской ёлки с 8 вечера до 6 утра. А твои дети — вместе с бабушкой. Обидно! Но зато они рано стали самостоятельными, даже на учебу себе зарабатывали сами. А самый большой плюс в работе стража порядка — дежурства в филармонии, когда звезды российские с концертами приезжают. Всех их пересмотрела наша героиня. Самое большое впечатление Басков произвел — на совесть человек работает.

Через 10 лет службы пришлось ей уйти из органов — жалоба от одного подопечного поступила, де, крут участковый. А в это время как московская проверка шла и та бумага им прямёхонько в руки попала. Разбираться не стали…

Откровенный разговор

Куда податься женщине за 40 с двумя детьми и несколькими кредитами? В такси! Тем более водитель она классный. Тут ей сноровка милицейская очень пригодилась: пассажирский контингент-то разный — и скандалиста приходилось из салона за шиворот вытаскивать и догонять другого пассажира, который час по деревне водил, якобы, деньги искал, да потом в лес пытался удрать. Она ему руку-то заломила, сразу и нашлись купюры.

И хоть и бывает, что клиенты обманывают — нет, мол, денег, возьмите мой паспорт, потом рубли занесу, кстати, есть адреса, по которым она не ездит, там точно обманут, но в основном псковичи очень благодарные пассажиры. И букет подарят, если особенно после свадьбы едут, и шоколадку. И даже бутылку вина. Ехал парень очень разозленный. «Что-то случилось?», — спрашивает у него Юлия. — «Во всем женщины виноваты!» Оказалось, его дама сердца на порог не пустила. Он и отдал предназначающиеся ей подарки водителю такси.

«Самая главная проблема у нас в городе — дороги, а точнее их отсутствие. Вроде что-то делают, ремонтируют их постоянно, но едешь по одним колдобинам! А как заливает в дожди! Потому что ливнёвок просто нет!»

Правда, Юлия должное отдает федеральным трассам — там всё более-менее прилично.

Конечно, труд тяжелый — весь день за рулем, да и много не заработаешь. В городе переизбыток такси. Порой проезд вчетвером из одного конца Пскова

в другой обходится пассажиру дешевле, чем общественном транспорте.

И еще — совсем не обязательно садиться рядом с водителем и отвлекать его разговорами. Он тоже устает от людей. Но особенно мешает, когда пассажир начинает разговаривать по телефону, да еще и громким голосом. Хочешь поговорить, или в смартфоне покопаться, садись на заднее сиденье. Если, конечно, клиент расположен побеседовать, то любимые темы — погода и природа. Любопытно, что её в качестве жилетки нередко используют — жалуются на свои вторые половинки, как ни странно мужчины — чаще. Что поделаешь, если человек расположен к исповеди. А может, потому что Юлия к себе располагает? Она же человек, умудренный опытом, так что и совет жизненный тоже дать может.