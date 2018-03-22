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Тюменцы судятся с «Первым фитнес дискаунтером»
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Тюменцы судятся с «Первым фитнес дискаунтером» 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Владельцам сети спортивных клубов «Первый фитнес дискаунтер» придется вернуть недовольным клиентам деньги. Специалисты регионального Роспотребнадзора уже подготовили и направили в суд 68 исковых заявлений в защиту прав потребителей. — Тюменцы, которые купили абонементы ООО «А-Группа компаний „Фараон“, но так и не попали на занятия в клубы сети „1й фитнес дискаунтер“ обратились к специалистам управления с просьбой помочь вернуть потраченные деньги, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. 23 из 68 исковых заявлений, которые были составлены по обращениям обманутых тюменцев, уже рассмотрены. Бизнесменам придется вернуть своим несостоявшимся клиентам 400 тысяч рублей. Управление Роспотребнадзора готово помочь всем обманутым клиентам этой сети фитнес-клубов — подготовить исковое заявление и участвовать при его рассмотрении в суде.
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