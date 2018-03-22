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Минздрав выдаст путевки в лагеря детям, отравившимся в Волоколамске
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Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

Минздрав выдаст путевки в лагеря детям, отравившимся в Волоколамске 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Минздрав РФ выдаст 30 путевок для детей, отравившихся в Волоколамске, детей готовы принять 5 оздоровительных лагерей — омбудсмен
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