«Московский комсомолец» отказался бойкотировать Госдуму 

Об этом на сайте «Московского комсомольца» сообщил главред издания, руководитель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он отметил, что Дума — один из интереснейших источников для получения информации и журналистских расследований. Одновременно Гусев подчеркнул, что «всецело поддержит обращение в правоохранительные органы журналисток, обвинивших депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах».
Ранее главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко призвал коллег бойкотировать Слуцкого. Сегодня стало известно, что к кампании солидарности присоединились РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», RTVI, Lenta.ru, Republic и другие СМИ.