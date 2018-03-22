Ещё
«Московский комсомолец» отказался бойкотировать Госдуму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Московский комсомолец» отказался бойкотировать Госдуму 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом на сайте «Московского комсомольца» сообщил главред издания, руководитель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он отметил, что Дума — один из интереснейших источников для получения информации и журналистских расследований. Одновременно Гусев подчеркнул, что «всецело поддержит обращение в правоохранительные органы журналисток, обвинивших депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах».
Ранее главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко призвал коллег бойкотировать Слуцкого. Сегодня стало известно, что к кампании солидарности присоединились РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», RTVI, Lenta.ru, Republic и другие СМИ.
Говорит Москва: последние новости
Аркадий Дворкович не исключил повышения НДФЛ до 15% Следствие просит арестовать экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского Дворкович назвал «Ведомости» советской газетой после статьи о повышении НДФЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана298
Обязательное медстрахование предложили отменить307
Генсек НАТО призвал Россию к ответу331
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога226
Главная фальсификации на этих выборах79
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение