Определен список претендентов на статус регоператоров по отходам в Башкирии

Конкурс на отбор региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Башкирии завершился 20 марта. В Минэкологии РБ вскрыли конверты с заявками. На получение статуса регоператоров претендуют всего семь республиканских компаний, в том числе два муниципальных.

Таким образом, конкуренция образовалась только во второй и третьей зонах. На статус регоператора там претендуют по две компании. В крупной первой зоне (Уфа и 15 районов) есть желание трудиться только у МУП «Спецавтохозяйство».

Каждый заявитель предоставил обеспечение заявки — чуть больше 324 тысяч рублей. По пяти зонам, на которые поступило только по одной заявке, решения будут приняты 30 марта, по остальным двум — 6 апреля. После этого состоится подписание соглашений сроком до 31 декабря 2027 г. Региональные операторы приступят к работе не позднее 1 января 2019 года.

Между тем 22 марта на заседании Госсобрания РБ депутат Тимур Хакимов попросил рассказать премьер-министра Рустэма Хабибова, как в Башкирии осуществляется переход на новую систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Премьер-министр сообщил, что «желающих работать в этой отрасли много, и переработка мусора будет в основном осуществляться за счёт инвесторов».

«Буквально на днях завершился конкурс по выбору регионального оператора, — рассказал Рустэм Хабибов. — В ближайшее время будут подведены итоги, и мы сообщим о результатах. Количество желающих принять участие в реализации этих проектов велико».

По словам премьера, каждый соискатель представит свои проекты по переработке, утилизации, сборе.

«Мы предполагаем что основная часть средств, направленные на это, будут внебюджетные, — резюмировал он. — Это будут инвестиции в инфраструктуру отрасли, организацию сбора, переработки утилизации. Мы считаем, что сможем обеспечить ограниченными бюджетными средствами полную реализацию требований законодательства в этой сфере».