Полиция установила личности школьников, избивших одноклассника в Покрове

В пресс‐службе МВД России по Владимирской области «360» сообщили, что 20 марта в полицию поступило сообщение об избиении подростка. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно организовали проведение проверки по факту произошедшего.

К настоящему моменту все участники инцидента установлены по результатам проведения всех необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение

— руководитель

пресс-службы

УМВД по региону Ирина Гавриченко.

Точная информация о количестве человек, которые участвовали в расправе проверяется.