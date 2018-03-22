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Полиция установила личности школьников, избивших одноклассника в Покрове
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Полиция установила личности школьников, избивших одноклассника в Покрове 

360tv.ru 1 час назад
В пресс‐службе МВД России по Владимирской области «360» сообщили, что 20 марта в полицию поступило сообщение об избиении подростка. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно организовали проведение проверки по факту произошедшего.
К настоящему моменту все участники инцидента установлены по результатам проведения всех необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение
— руководитель
пресс-службы
УМВД по региону Ирина Гавриченко.
Точная информация о количестве человек, которые участвовали в расправе проверяется.
В городе Покров Владимирской области толпа девятиклассников избила школьника, который на два года их младше. Все происходящие подростки засняли на видео. По утверждениям местных жителей, парня избивали фанаты «Спартака». Хулиганы нападают на тех, кто заведомо слабее их.
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