Взорвать нельзя сносить: новостройка в Стерлитамаке стала предметом споров

Новый 18-этажный дом на проспекте Октября в Стерлитамаке красуется уже третий год. И обрастает легендами: дескать, новостройку никак не могут сдать в эксплуатацию и заселить потому, что… она лопнула на две части! И заделать трещину никак нельзя. Единственный выход — снести, и выстроить на этом месте добротный дом.

Собственники, купившие в небоскребе квартиры, пытаются противостоять разгулу домыслов: уверяют, что высотка хорошая и простоит века.

В ситуации разбирался корреспондент Ufa1.

Народное возмущение

В социальных сетях стерлитамаковцы бурно обсуждают один из строящихся домов. Симпатичная с виду новостройка, и район неплохой: вокруг такие же новые дома, а через дорогу — торгово-развлекательный центр.

Но некоторые горожане настаивают на том, что дом построен с грубыми нарушениями. Самые зоркие заметили на фасаде глубокую трещину и запустили волну домыслов, якобы высотку вот-вот должны снести.

— Снесут, даже по фото видно, что криво построили, кверху расширяется, как баян, — возмущается Григорий из Стерлитамака. — Да в стене — трещина толщиной с ладонь, начиная с фундамента!

В защиту новостройки встал местный житель Евгений Сидоров . Он купил в «доме-баяне» квартиру. Со слов мужчины, никаких трещин на фасаде нет, и уже в конце мая он получит ключи от своего нового жилья.

Срок сдачи дома в эксплуатацию — 1 квартал 2018 года

Проблемный дом С 18-этажкой, на самом деле, не всё так просто. Разрешение на строительство дома на 208 квартир застройщик — компания «Уфа-квартал», получил в 2005 году. По проектной декларации, которую можно найти на сайте застройщика, разрешение на ввод дома в эксплуатацию должны были дать во втором квартале 2015-го. Но процесс этот затянулся на три года. Как пояснили в пресс-службе мэрии Стерлитамака, дом сдали не так быстро, как хотелось, из-за того, что часть квартир не удалось продать.

В середине прошлого года на объекте сменился подрядчик. Как рассказал корреспонденту Ufa1 один из строителей, дом достался им с недочётами, пришлось срочно исправлять допущенные предшественниками ошибки.

— Этот дом строится из двух блоков, первый подъезд отдельно от второго. Но оба — на одной площадке. Между ними — термошов, чтобы дом не «ходил» во время землетрясений. Можете посмотреть, в соседних домах всё так же, — говорит строитель. — Почему это наш дом расширяется кверху? Большинство высотных домов, если смотреть на них снизу, похожи на грибок. Это просто обман зрения! В каждом подъезде по семь квартир — и на первом этаже, и на последнем.

«Сдаёмся к лету»

Дозвониться до директора компании-застройщика, чтобы тот мог расставить все точки над i, корреспонденту Ufa1 так и не удалось. На том конце провода слышались только длинные гудки.

Ситуацию прояснил представитель подрядной организации ООО «Титан». По словам начальника участка Айрата Хакимова, работы на объекте продолжаются, их ведут по заказу застройщика ООО «Уфа-Квартал».

— Не так давно в дом подали отопление, — говорит Айрат Хакимов. — Сейчас ждём получения керамогранитной плитки — будем отделывать подъезды. По сути, осталось доработать мелочи. Но в процентном соотношении, на сколько завершена стройка, я вам точно не могу сказать.

Дом стал предметом споров

Сроки, указанные на паспорте объекта — 1 квартал 2018 года, похоже, сдвинутся. Но ненамного: по предположению строителя, сдать дом удастся уже к лету этого года.

— Эта так называемая трещина, которой почему-то пугают наших жителей, обычный деформационный шов, или, как ещё его называют, термошов, — пояснил подрядчик. — А слухи, что дом будут взрывать, сносить, ходили ещё осенью прошлого года. Это всё выдумки.

Что думают в мэрии

В администрации Стерлитамака рассказали, что контроль за стройкой ведётся. Первый замглавы администрации по строительству и развитию инфраструктуры городского округа Стерлитамака Александр Пантелеев пояснил, что стройка близится к завершению.

— На данный момент в здании ведутся отделочные работы. Тепло и электричество в дом уже подали, газ там не предусмотрен, — сказал Пантелеев.

Со слов представителя мэрии, деформационный шов, который многие приняли за разлом, необходим для того, чтобы дом не пошёл трещинами из-за движения земной породы во время смены сезонов, так что жителям Стерлитамака беспокоиться о якобы трещине не стоит.