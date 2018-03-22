Фонарь привели в порядок во дворе на Череповецкой

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» во дворе дома 24 по Череповецкой улице восстановили освещение. О выполнении работ отчитался исполняющий обязанности директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)