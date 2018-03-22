Стая волков засветилась в видеоловушке в нацпарке «Таганай»

В нацпарке «Таганай» в видеоловушку «попалась» стая волков. На записи камеры наблюдения засветились восемь хищников: одна особь, по предположению сотрудников — самка, бежала впереди, а остальные следовали за ней, видимо, чтобы претендовать на образование пары. Тропа. по которой бежали волки находится практически на границе парка.

— Стая из восьми волков скорее всего, состоит уже исключительно из переярков (животных в возрасте от 16 до 20 месяцев), так как середина зимы — начало гона у волков, а значит матёрый и волчица отделяются для продолжения рода, — пояснили в нацпарке.

Судя по внешнему виду, зверям этой зимой жилось хорошо, на питание не жаловались. Работники парка объясняют, что для людей животные скорее всего опасности не представляют: обычно, почуяв запах, стараются обходить стороной. Но все же туристам лучше перестраховаться и держаться мест, отмеченных маркировкой.