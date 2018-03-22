Выборгская епархия представила серию православных комиксов

Выборгская епархия представила православные комиксы, изданные отделом по делам молодёжи. Пособие получило название «Техника духовной безопасности», передаёт корреспондент Online47 с официальной презентации

Основная задача серии комиксов — обучение подростков основам православной жизни. Первый тираж насчитывает 1 тыс. экземпляров комикса. Часть отправят в разные епархии РЦП.

Графической частью занимались студенты Академии Художеств. Сюжет комиксов описывает церковную жизнь простым языком и рассказывает различные лайфхаки. В частности, героев комиксов знакомят с тем, как правильно одеться при визите в храм