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Выборгская епархия представила серию православных комиксов
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Выборгская епархия представила серию православных комиксов 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Выборгская епархия представила православные комиксы, изданные отделом по делам молодёжи. Пособие получило название «Техника духовной безопасности», передаёт корреспондент Online47 с официальной презентации
Основная задача серии комиксов — обучение подростков основам православной жизни. Первый тираж насчитывает 1 тыс. экземпляров комикса. Часть отправят в разные епархии РЦП.
Графической частью занимались студенты Академии Художеств. Сюжет комиксов описывает церковную жизнь простым языком и рассказывает различные лайфхаки. В частности, героев комиксов знакомят с тем, как правильно одеться при визите в храм
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