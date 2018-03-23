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«Уже пошли оскорбления внутри депутатского корпуса», — свердловские парламентарии о «деле Слуцкого»
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«Уже пошли оскорбления внутри депутатского корпуса», — свердловские парламентарии о «деле Слуцкого» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат от «Единой России» Андрей Альшевских поделился с «ФедералПресс» мнением, что «такие вещи (бойкот), как со стороны Госдумы, так и со стороны профессионального сообщества журналистов — это нехорошо: некрасиво и пользы не принесет никому».
«Самое главное, от этого пострадают жители РФ, так как мы в Госдуме принимаем законы для российских граждан, а СМИ пишут новости, таким образом доносят до населения информацию и мы получаем общественную реакцию. Это первое. Второе: депутат Слуцкий является членом одного из главных комитетов думы — комитета по международным отношениям. Сейчас у нас непростые отношения на международном уровне и бойкотировать работу профильного комитета парламента и не освещать его деятельность, считаю тоже не хорошо», — прокомментировал ситуацию народный избранник. По мнению депутата, то, что решение комитета вызвало серьезный ажиотаж и недовольство объяснимо.
«Комитет мог рекомендовать Слуцкому принести публичные извинения. Самое интересное, что 8 марта наш коллега принес публичные извинения женщинам, кто считает, что он их обидел. И комиссия, на мой взгляд, могла этим и ограничиться: рекомендовать извиниться, а так как он уже принес свои публичные извинения, считать инцидент исчерпанным. Коллеги не глубоко к решению вопроса подошли», — отметил Альшевских.
«Сейчас надо всем успокоиться, потому что смотрю комментарии депутатов, переходят на личности. Эта ситуация накаляется уже внутри Госдумы, уже не просто противостояние, уже пошли оскорбления друг на друга внутри депутатского корпуса: кто поддерживает, кто не поддерживает, кто встал на сторону журналистов, кто категорически против позиции журналистов, то есть это уже начинает выходить в публичную плоскость. Эти вещи до добра не доведут», — добавил он.
Его коллега по цеху депутат Алексей Балыбердин, считает, что своим решением комиссия по этике поставила точку в «вопросе Слуцкого», все остальное попросту «раздули».
«После официального решения комитета по этике история нашла свой конец. Но вдруг решение не понравилось, и начали снова раздувать. Поймите, никто из нас не присутствовал при этой встрече: при каких обстоятельствах были произнесены слова, которыми потом журналист апеллирует, как вела себя журналист в этот момент никто не знает. Когда говорят, вот он непристойные предложения делал, а при каких обстоятельствах это происходило? Не было ли это определенной провокацией со стороны журналиста. Вот здесь очень серьезный вопрос. И еще: совсем запретить мужчинам ухаживать за женщинами — в корне неправильно. Я думаю, мир рухнет сразу. И только женщина решает, красиво за ней ухаживают или нет», — поделился мнением с корреспондентом «ФедералПресс» народный избранник.
А депутат Госдумы Дмитрий Ионин в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» отметил: «Этот „Дом-2“ вокруг Слуцкого уже достал». От подробных комментариев народный избранник отказался.
Фото: FOTOBANK.ER, CC BY-SA 3.0.
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