В Марьиной Роще построили физкультурно-оздоровительный комплекс c бассейном

В районе Марьина Роща построили физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, малой и большой хоккейными площадками и залом для занятий атлетической гимнастикой. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

ФОК находится по адресу: 1-й Стрелецкий переулок, владение 14/21. Его общая площадь — 4,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания расположены бассейн с раздевалками и малая хоккейная площадка. На втором оборудованы тренажерные залы и большой рекреационный холл. На третьем разместилась большая хоккейная площадка, на которой также можно обучать всех желающих азам фигурного катания.

Архитектурное решение здания довольно оригинально: верхний этаж нависает над двумя первыми и опирается на разные по форме и текстуре стены.

Всего в 2018–2020 годах в столице построят 40 спортивных объектов. При этом большое внимание будет уделяться увеличению количества мест для занятий массовым спортом.