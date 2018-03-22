Ещё
В Марьиной Роще построили физкультурно-оздоровительный комплекс c бассейном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Марьиной Роще построили физкультурно-оздоровительный комплекс c бассейном 

Департамент градостроительной политики города Москвы 57 минут назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
В районе Марьина Роща построили физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, малой и большой хоккейными площадками и залом для занятий атлетической гимнастикой. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
ФОК находится по адресу: 1-й Стрелецкий переулок, владение 14/21. Его общая площадь — 4,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания расположены бассейн с раздевалками и малая хоккейная площадка. На втором оборудованы тренажерные залы и большой рекреационный холл. На третьем разместилась большая хоккейная площадка, на которой также можно обучать всех желающих азам фигурного катания.
Архитектурное решение здания довольно оригинально: верхний этаж нависает над двумя первыми и опирается на разные по форме и текстуре стены.
Всего в 2018–2020 годах в столице построят 40 спортивных объектов. При этом большое внимание будет уделяться увеличению количества мест для занятий массовым спортом.
Департамент градостроительной политики города Москвы: последние новости
Строительство храма Серафима Саровского в районе Дегунино завершится до конца года Храм в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского в Коптево будет cдан в 2019 году Известный голландский архитектор предложил московскому правительству свои проекты модульного строительства домов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии116
Мэй может остаться без поддержки47
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию49
Савченко задержана356
Обязательное медстрахование предложили отменить355
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение