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Арт-автобус с детскими рисунками о ПДД вышел на маршрут в Домодедово
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Арт-автобус с детскими рисунками о ПДД вышел на маршрут в Домодедово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Арт-автобус с детскими рисунками о правилах дорожного движения запустили в Домодедово, сообщили в пресс-службе ГУП Московской области «Мострансавто».
«Мострансавто совместно с отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Домодедово и художественной студией Марии Сережиной запустило проект по привлечению внимания к соблюдению правил дорожной безопасности «АРТ-автобус». Первый выход арт-транспорта на маршрут состоялся сегодня, его первыми пассажирами, помимо организаторов акции, стали дети, которые повторили правила дорожного движения — как вести себя внутри транспортного средства, на пешеходных переходах и на улице. Госавтоинспекторы также разъяснили необходимость использования светоотражающих элементов, вручив каждому браслет-фликер», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в течение месяца среди учащихся Домодедовской художественной студии проводился конкурс рисунка «Грамотный пешеход», в рамках которого детям нужно было изобразить, как должны себя вести участники дорожного движения. Из 50 конкурсных работ 12, признанные лучшими, были размещены в салоне автобуса Мострансавто.
«Теперь с помощью детских рисунков пассажиры маршрута №12 «Ст. Домодедово-м/р Новое Домодедово» смогут еще раз напомнить себе правила дорожного движения. Планируется, что арт-автобус будет работать на маршруте до конца апреля», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что проект проводится в рамках информационно-профилактического мероприятия ОГИБДД УМВД России по Домодедово «Весенние каникулы».
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