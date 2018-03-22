Арт-автобус с детскими рисунками о ПДД вышел на маршрут в Домодедово

Арт-автобус с детскими рисунками о правилах дорожного движения запустили в Домодедово , сообщили в пресс-службе ГУП Московской области «Мострансавто».

«Мострансавто совместно с отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Домодедово и художественной студией Марии Сережиной запустило проект по привлечению внимания к соблюдению правил дорожной безопасности «АРТ-автобус». Первый выход арт-транспорта на маршрут состоялся сегодня, его первыми пассажирами, помимо организаторов акции, стали дети, которые повторили правила дорожного движения — как вести себя внутри транспортного средства, на пешеходных переходах и на улице. Госавтоинспекторы также разъяснили необходимость использования светоотражающих элементов, вручив каждому браслет-фликер», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в течение месяца среди учащихся Домодедовской художественной студии проводился конкурс рисунка «Грамотный пешеход», в рамках которого детям нужно было изобразить, как должны себя вести участники дорожного движения. Из 50 конкурсных работ 12, признанные лучшими, были размещены в салоне автобуса Мострансавто.

«Теперь с помощью детских рисунков пассажиры маршрута №12 «Ст. Домодедово-м/р Новое Домодедово» смогут еще раз напомнить себе правила дорожного движения. Планируется, что арт-автобус будет работать на маршруте до конца апреля», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что проект проводится в рамках информационно-профилактического мероприятия ОГИБДД УМВД России по Домодедово «Весенние каникулы».