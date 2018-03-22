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Минфин поддержал предложение ввести пропорциональное регулирование для страховщиков
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Минфин поддержал предложение ввести пропорциональное регулирование для страховщиков 

Rambler News Service 1 час назад
Министерство финансов поддерживает предложение ввести пропорциональное регулирование для страховщиков. Об этом сказал журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.
«Я об этом слышал, идея правильная, но пока никаких конкретных законодательных предложений я не видел, и мы такие не готовили, будем работать», — сказал он.
Ранее с идеей пропорционального регулирования на страховом рынке выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Речь идет о делении страховщиков на компании с базовой и универсальной лицензией.
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