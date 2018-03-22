За минувший год с территории Останкина вывезли 90 брошенных автомобилей — глава управы

В течение 2017 года с территории Останкинского района было вывезено 90 брошенных и разукомплектованных транспортных средств (БРТС). Об этом сообщил глава управы Геннадий Горожанкин на встрече с жителями, которая состоялась в среду, 21 марта, в здании школы №1220.

— Так, 25 машин мы вывезли на стоянку временного хранения, а у 65 автомобилей удалось найти владельцев. Собственники либо самостоятельно вывозили авто, либо приводили их в надлежащее состояние, — рассказал Горожанкин.

Глава управы напомнил, что в случае выявления автохлама владельца уведомляют о том, что необходимо привести машину в порядок или убрать ее. Если этого не происходит, авто увозят на спецстоянку. Через три месяца, когда хозяин так и не объявляется, транспортное средство по суду переходит в собственность города и отправляется в утиль. (ак)