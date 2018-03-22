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За минувший год с территории Останкина вывезли 90 брошенных автомобилей — глава управы
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За минувший год с территории Останкина вывезли 90 брошенных автомобилей — глава управы 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
В течение 2017 года с территории Останкинского района было вывезено 90 брошенных и разукомплектованных транспортных средств (БРТС). Об этом сообщил глава управы Геннадий Горожанкин на встрече с жителями, которая состоялась в среду, 21 марта, в здании школы №1220.
— Так, 25 машин мы вывезли на стоянку временного хранения, а у 65 автомобилей удалось найти владельцев. Собственники либо самостоятельно вывозили авто, либо приводили их в надлежащее состояние, — рассказал Горожанкин.
Глава управы напомнил, что в случае выявления автохлама владельца уведомляют о том, что необходимо привести машину в порядок или убрать ее. Если этого не происходит, авто увозят на спецстоянку. Через три месяца, когда хозяин так и не объявляется, транспортное средство по суду переходит в собственность города и отправляется в утиль. (ак)
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