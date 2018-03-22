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В Алуште полицейские показали гражданам, что «Госуслуги — это проще, чем кажется»
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В Алуште полицейские показали гражданам, что «Госуслуги — это проще, чем кажется» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
22 марта т.г. участниками всекрымской акции «Госуслуги — это проще, чем кажется» стали педагоги школы-коллегиума г. Алушты.
С преподавательским составом образовательного учреждения встертились сотрудники ОМВД России по г. Алуште — специалист группы информационного обеспечения лейтенант внутренней службы Кристина Ярославская и старший специалист направления по связям со СМИ капитан полиции Инна Сухих.
Присутствующие узнали о полном перечне государственных услуг, предоставляемых гражданами отделом полиции. Сотрудники ОВД рассказали педагогам о порядке предоставления государственных услуг, а также о преимуществах их получения в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг и функций www.gosuslugi.ru.
С участниками акции был проведен своеобразный мастер-класс по регистрации на портале «Госуслуг», а также самому процессу подачи гражданином заявки посредством сети Интернет и возможности отслеживания состояния оказания необходимой услуги в электронной очереди.
Педагоги были ознакомлены с выписками из административных регламентов, регулирующих оказание данных услуг, списком документов, необходимых для получения услуг.
Граждане смогли задать интересующие их вопросы по теме получении госуслуг. Больше всего их интересовал порядок получения госуслуг по линии миграционной и информационно-справочной работы.
На все заданные вопросы педагоги получили исчерпывающую информацию.
Предлагаем крымчанам самим убедиться, что «Госуслуги — это проще, чем кажется!», зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.ru.
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