Эксперт РАН заявил, что попытки Лондона настроить союзников против России могут расколоть Европу

В ходе интервью НСН Константин Воронов заявил, что высылку российских дипломатов могут поддержать Польша и страны Балтии, которые ранее показывали антироссийские и русофобские настроения.

Лондон начинает играть в достаточно скользкую игру, которая может привести к непрогнозируемым результатам. Это может и принести определенные дивиденды…, а может и усугубить европейские противоречия, которые сейчас еще даже не просматриваются

— Константин Воронов.

Воронов добавил, что те данные, которые власти Великобритании называют доказательствами причастности РФ к делу

экс-полковника

ГРУ Сергея Скрипаля , далеко не все страны Европы считают верными.