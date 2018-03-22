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Эксперт РАН заявил, что попытки Лондона настроить союзников против России могут расколоть Европу
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Эксперт РАН заявил, что попытки Лондона настроить союзников против России могут расколоть Европу 

360tv.ru 1 час назад
Стремление Лондона настроить союзников против РФ и выслать ее дипломатов из других государств может привести к расколу Европы. Соответствующее заявление сделал завсектором региональных проблем и конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Константин Воронов. Об этом сообщила «Русская планета».
В ходе интервью НСН Константин Воронов заявил, что высылку российских дипломатов могут поддержать Польша и страны Балтии, которые ранее показывали антироссийские и русофобские настроения.
Лондон начинает играть в достаточно скользкую игру, которая может привести к непрогнозируемым результатам. Это может и принести определенные дивиденды…, а может и усугубить европейские противоречия, которые сейчас еще даже не просматриваются
— Константин Воронов.
Воронов добавил, что те данные, которые власти Великобритании называют доказательствами причастности РФ к делу
экс-полковника
ГРУ Сергея Скрипаля, далеко не все страны Европы считают верными.
Российские власти рассчитывают, что Евросоюз проявит мудрость и будет руководствоваться в своих решениях политической логикой. Так пресс‐секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв премьер‐министра Великобритании Терезы Мэй последовать примеру Лондона в отношении российских дипломатов.
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