73 гидротехсооружения нужно отремонтировать для пропуска паводка в Башкирии

73 гидротехнических сооружения в Башкирии признаны вышедшими из строя в результате проведенной министерством экологии РБ инвентаризации. Ежегодно на капремонт выделяется 20-30 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил в прямом эфире «Радио России. Башкортостан» заместитель министра экологии РБ Виталий Тюр.

Всего на территории Башкирии 491 ГТС. Все они должны быть в рабочем состоянии для безаварийного и безопасного прохождения половодья.

«В 2014-2015 годы наши сотрудники провели полную инвентаризацию всех гидротехнических сооружений, — сказал заместитель министра природопользования и экологии Виталий Тюр. — И выявили, что 73 из 491 требуют капитального ремонта и реконструкции. Понятно, что все сразу отремонтировать сложно. Делаем это постепенно. Каждый год федеральный бюджет выделяет нам 20-30 млн руб. Республика софинансирует эти работы. Так, из 12 объектов, находившихся в реконструкции в прошлом году, сдали в эксплуатацию 7. В этом году работы ведем на семи объектах, из них четыре будут сданы».

По словам Виталия Артуровича, специалисты Минэкологии выехали в федеральное агентство для защиты проектов реконструкции ГТС на 2019-2020 годы.