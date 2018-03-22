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73 гидротехсооружения нужно отремонтировать для пропуска паводка в Башкирии
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73 гидротехсооружения нужно отремонтировать для пропуска паводка в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
73 гидротехнических сооружения в Башкирии признаны вышедшими из строя в результате проведенной министерством экологии РБ инвентаризации. Ежегодно на капремонт выделяется 20-30 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил в прямом эфире «Радио России. Башкортостан» заместитель министра экологии РБ Виталий Тюр.
Всего на территории Башкирии 491 ГТС. Все они должны быть в рабочем состоянии для безаварийного и безопасного прохождения половодья.
«В 2014-2015 годы наши сотрудники провели полную инвентаризацию всех гидротехнических сооружений, — сказал заместитель министра природопользования и экологии Виталий Тюр. — И выявили, что 73 из 491 требуют капитального ремонта и реконструкции. Понятно, что все сразу отремонтировать сложно. Делаем это постепенно. Каждый год федеральный бюджет выделяет нам 20-30 млн руб. Республика софинансирует эти работы. Так, из 12 объектов, находившихся в реконструкции в прошлом году, сдали в эксплуатацию 7. В этом году работы ведем на семи объектах, из них четыре будут сданы».
По словам Виталия Артуровича, специалисты Минэкологии выехали в федеральное агентство для защиты проектов реконструкции ГТС на 2019-2020 годы.
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