В «Деловой России» рассказали о перспективах работы бизнеса на рынках Африки

Вице-президент дирекции по международной деятельности общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Нонна Каграманян в беседе с Inforeactor рассказала о перспективах работы бизнеса на рынках Африки. «Российские предприниматели заинтересованы странами Африки. Это большой рынок, интересный — такое себе „непаханое поле“ для бизнеса. Его потенциал огромен», — заявила Каграманян.

По её словам, «Деловая Россия» приняла решение системно поработать с Африканским континентом, была проведена серия консультаций и встреч с посольствами, российскими и африканскими общественными организациями, бизнес-ассоциациями, которые уже работают с Африкой.