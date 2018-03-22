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В «Деловой России» рассказали о перспективах работы бизнеса на рынках Африки
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В «Деловой России» рассказали о перспективах работы бизнеса на рынках Африки 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Вице-президент дирекции по международной деятельности общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Нонна Каграманян в беседе с Inforeactor рассказала о перспективах работы бизнеса на рынках Африки. «Российские предприниматели заинтересованы странами Африки. Это большой рынок, интересный — такое себе „непаханое поле“ для бизнеса. Его потенциал огромен», — заявила Каграманян.
По её словам, «Деловая Россия» приняла решение системно поработать с Африканским континентом, была проведена серия консультаций и встреч с посольствами, российскими и африканскими общественными организациями, бизнес-ассоциациями, которые уже работают с Африкой.
Ранее заведующий сектором культурной антропологии Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» решение России оказать безвозмездную военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике.
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