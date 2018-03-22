В одной из поликлиник Воронежа затопило кабинеты педиатров 

Протекла крыша. Крыша поликлиники №22 в воронежском микрорайоне Масловка протекла в четверг, 22 марта. Кабинеты педиатров затопило, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управы Левобережного района. По данным управы, предварительной причиной ЧП стала несвоевременная уборка снега с крыши. Педиатры временно переехали в другой кабинет, они продолжают вести приём пациентов. Поликлиника находится в ведении департамента здравоохранения, поэтому за состояние учреждения отвечает именно облздрав, уточнили в управе. Корреспондент «Вести-Воронеж» отправила запрос в пресс-службу департамента здравоохранения с просьбой уточнить, где сейчас вынуждены вести приём детские доктора и когда ликвидируют последствия затопления. Екатерина Трещикова