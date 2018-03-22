Как 1500 русских казаков разгромили 10000 тысяч китайцев

Если бы не героический штурм города Урги генерал Роман Унгерн-Штернберг был бы одним из многих «полевых командиров», а не одной из самых таинственных личностей Гражданской войны. Потомок балтийских немцев, носивший титул барона мечтал воссоздать империю Чингисхана и привести в Европу монгольских всадников.

Но перед этим ему требовалось взять Угру и стать повелителем Монголии . После победы буддийские священники стали называть генерала воплощение божества Махагалы — беспощадного и устраняющего хранителя веры, питающейся плотью и кровью вероотступников.

Город Урга

Сегодня столица Монголии Улан-Батор , город с полуторамиллионным населением, в котором удивительным образом сочетается современность и степные традиции кочевников. В период Гражданской войны в России он назывался Ургой, что в переводе с монгольского означало «дворец». В городе размещалась резиденция Богдо-хан — главы всех буддистов Монголии. В то время Монголия была теократической, а значит, духовный лидер страны был и ее правителем.

К 1919 году население города составляло 100 тысяч человек. Больше всего было китайцев — 70 тысяч и 30 тысяч монголов, из которых 20 тысяч были священнослужителями. В городе проживало до 3 тысяч русских и небольшая колония евреев. После Октябрьской революции в Ургу вошел 10-тысячный китайский корпус, после чего Монголия утратила независимость.

Унгерн решил выбить китайцев, однако первая попытка провалилась. Через несколько месяцев, пополнив ряды своей армии новыми бойцами из народов степи, «черный барон» решает снова попытаться овладеть городом.

Психологическая война

В декабре 1920 года отряды Азиатской конной дивизии во главе с бароном Унгерном подходят к Угре. Осадное войско было небольшим — всего 1500 человек, при 12 пулеметах и 4 орудиях. Состояла дивизия из офицеров русской армии, казаков, бурятов, тибетцев, монголов, татар и башкир, которых китайцы особенно боялись.

Разношерстая армия была спаяна железной дисциплиной и мистическим страхом перед Романом Унгерном. Конной дивизии предстояло выбить из города 10000 тысяч китайских солдат, к которым присоединилось 5 тысяч ополченцев Урги. На вооружении у противника было 72 пулемета и 18 пушек. Для защиты вокруг города китайцы выкопали окопы и подготовили в городе опорные пункты обороны. [С-BLOCK]

Два месяца Унгерн не шел на штурм, а в это время город наполнялся ужасом, исходившим от личности военачальника. Китайские генералы приняли странное решение и арестовали Богдо-хана. Поступок оккупантов возмутил местных монгол и угнетающе подействовала на и без того слабый боевой дух китайцев. Из-за страха солдат китайские генералы так и не вывели превосходящие врага по численности в 15 раз войска в поле.

Страха добавил и следующий эпизод: Унгрен в желтых монгольских одеяниях верхом на белой кобыле в одиночку проник в Угру. Заехал во двор поместья китайского наместника города и дал плеть спящему часовому. После этого на глазах у ошарашенной прислуги и охраны спокойно выехал на улицу. Пущенные на поимку солдаты не смогли словить барона, он буквально растворился на кривых улицах Угры.

Штурм Монгольской столицы

31 января в результате продуманной до мелочей операции и отчаянной храбрости тибетцев, переодетых ламами был освобожден Богдо-хан. После этой акции в китайских солдатах поселился суеверный страх. В ночь перед атакой Унгерн воспользовался старой как мир хитростью. На сопках вокруг Урги, на которых когда прятался от врагов молодой Чингисхан, он приказал разжечь много костров. Увидев сплошное огневое зарево, китайцы были уверены, что к врагу подошло подкрепление.

На рассвете 2 февраля отряд из 200 башкир и немногих казаков атаковал китайский квартал Маймачен. Нападавшие солдаты шли пешей цепью, и у каждого было по 10 патронов и когда боеприпасы закончились, последовала отвлекающая сабельная атака. В это время с юга в квартал ворвалось 900 всадников генерала Бориса Резухина. Двигаться по кривым улочкам верхом было сложно. Бойцы спешились и начали вести уличные бои. [С-BLOCK]

Китайский военачальник бросил своих подчиненных и сбежал в город. Части гарнизона засели в отдельных домах и храмах. Понимая, что пощады от свирепых бородатых северян не будет, они дрались до последнего. К солдатам присоединились жители квартала, стреляющие в бойцов Резухина даже из луков. Опорные пункты обороняющихся казаки забрасывали гранатами и поджигали.

После того как китайский квартал был занят, три казачьи сотни ворвались в восточные предместья Урги. Здесь была захвачена тюрьма, в которой сидели почти замерзшие насмерть русские колонисты и беженцы. В последствие освобождение русских Унгерн называл одной из основных целей похода. Продвижение вглубь города продолжалось, а после наступления ночи 2 февраля бой затих. [С-BLOCK]

С наступлением утра 4 февраля сопки вокруг Урги заполнились убегающими из города китайскими солдатами. Противник сдал город. Трофеями Азиатской дивизии стало 5000 тысяч винтовок, полтора десятка орудий, продовольствие, а также деньги из двух угринских банков. После штурма Унгерн устроил еврейский погром, унесший жизни 50 человек. Независимость Монголии была восстановлена, а Унгерн получил от Богдо-хана номинальный титул, однако его авторитет среди населения стал огромен.