Контроль за коммунальными платежами станет эффективнее, — Денис Москвин

«Закон, дающий жителям право платить за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям минуя посредников, сделает саму систему оплаты более прозрачной, а контроль за расходованием средств — более эффективным», заявил депутат Госдумы , секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России» Денис Москвин , комментируя введение новой системы оплаты ЖКУ. Его слова приводит пресс-служба НРО «Единой России».

«Для жителей прямые договоры с поставщиками услуг — это возможность самостоятельно контролировать свои расходы. Люди будут точно знать, кому и за что платят. Не секрет, что зачастую жители становились жертвами недобросовестных управляющих компаний, которые до сих пор выступали посредниками в цепочке оплаты. Собранные средства некоторые компании тратили не по назначению, скрывались с деньгами жителей или банкротились. В результате люди оставались с огромными долгами. Закон мы принимаем как раз для того, чтобы исключить подобные риски», — отметил Денис Москвин.

Денис Москвин отметил также, что нововведения накладывают и дополнительную ответственность на жителей, поскольку заключать договоры и следить за их исполнением им нужно будет самостоятельно.

«Очень важно, чтобы до жителей самым подробным образом была доведена информация о том, как им действовать в случае, если они захотят заключить прямой договор с поставщиком услуг. Типовой договор будет утвержден федеральным Правительством, однако убежден, что необходимо провести дополнительные встречи с жителями для разъяснения нового порядка оплаты. Нам всем в этом смысле еще предстоит большая работа», — подчеркнул Денис Москвин.

По информации депутата, данный законопроект должен быть принят в окончательном третьем чтении 23 марта.