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Детскую площадку привели в порядок на Зеленоградской
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Детскую площадку привели в порядок на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома 31, корпус 3 по Зеленоградской улице отремонтировали сломанные игровые элементы. О выполнении работ отчиталась исполняющая обязанности главы управы Елена Матвеева.
«Ремонт дверей на игровом комплексе выполнен. В настоящее время детская площадка находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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