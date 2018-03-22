Детскую площадку привели в порядок на Зеленоградской

После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома 31, корпус 3 по Зеленоградской улице отремонтировали сломанные игровые элементы. О выполнении работ отчиталась исполняющая обязанности главы управы Елена Матвеева

«Ремонт дверей на игровом комплексе выполнен. В настоящее время детская площадка находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)