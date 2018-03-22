В Югре благодаря всероссийской акции изъяли 450 граммов гашиша

22 марта 2018 года в Сургуте сотрудники наркоконтроля задержали двоих наркокурьеров и изъяли у них 450 граммов гашиша. Слух о курьерах дошел до управления при помощи всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смерть». Задержание произошло не сразу после того, как информация поступила в дежурную часть, за злоумышленниками наблюдали. Когда оперативники убедились, что заявленные граждане действительно оставляют закладки с наркотиками возле жилых домов их взяли с поличным.

Товар наркокурьеры фасовали в свёртки

Двое задержанных мужчин промышляли в лесополосе в районе улицы Крылова. Два разновозрастных товарища дома расфасовывали растительную смесь по свёрткам и в оговоренное время доставляли закладку в нужное место. Уже в отделе при 41-летнем мужчине оказались пакетики с синтетическим наркотиком, у его 25-летнего коллеги нашли пакетик с прессованным гашишем. В домах у наркокурьеров так же обнаружили гашиш.

«Экспертиза показала, что исследованное вещество это наркотическое средств растительного происхождение — гашиш. Всего у задержанных конфисковали 450 граммов гашиша. Это сбыт наркотиков в крупном размере. Учитывая, что они работали в группе им может грозить до 20 лет лишения свободы», — сообщили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по городу Сургуту.

Оба наркокурьера не приезжие. 41-летний мужчина прибыл из Средней Азии, а второй крымчанин. Сейчас обоим злоумышленникам пришлось сменить место пребывания со съёмной квартиры на изолятор временного содержания.

Рабочее место наркокурьера

Источник фотографии: пресс-служба УМВД России по городу Сургуту