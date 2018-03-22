Ещё
В Югре благодаря всероссийской акции изъяли 450 граммов гашиша
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре благодаря всероссийской акции изъяли 450 граммов гашиша 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
22 марта 2018 года в Сургуте сотрудники наркоконтроля задержали двоих наркокурьеров и изъяли у них 450 граммов гашиша. Слух о курьерах дошел до управления при помощи всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смерть». Задержание произошло не сразу после того, как информация поступила в дежурную часть, за злоумышленниками наблюдали. Когда оперативники убедились, что заявленные граждане действительно оставляют закладки с наркотиками возле жилых домов их взяли с поличным.
Товар наркокурьеры фасовали в свёртки
Двое задержанных мужчин промышляли в лесополосе в районе улицы Крылова. Два разновозрастных товарища дома расфасовывали растительную смесь по свёрткам и в оговоренное время доставляли закладку в нужное место. Уже в отделе при 41-летнем мужчине оказались пакетики с синтетическим наркотиком, у его 25-летнего коллеги нашли пакетик с прессованным гашишем. В домах у наркокурьеров так же обнаружили гашиш.
«Экспертиза показала, что исследованное вещество это наркотическое средств растительного происхождение — гашиш. Всего у задержанных конфисковали 450 граммов гашиша. Это сбыт наркотиков в крупном размере. Учитывая, что они работали в группе им может грозить до 20 лет лишения свободы», — сообщили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по городу Сургуту.
Оба наркокурьера не приезжие. 41-летний мужчина прибыл из Средней Азии, а второй крымчанин. Сейчас обоим злоумышленникам пришлось сменить место пребывания со съёмной квартиры на изолятор временного содержания.
Рабочее место наркокурьера
Источник фотографии: пресс-служба УМВД России по городу Сургуту
Уральский меридиан: последние новости
В Екатеринбурге фитнес тренера посадят за то что посидел на диване «Водный союз» изменил форму информации об отключениях воды Снижение подростковой преступности в Зауралье споткнулось об АУЕ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана297
Обязательное медстрахование предложили отменить307
Генсек НАТО призвал Россию к ответу328
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога224
Главная фальсификации на этих выборах80
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение